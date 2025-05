Calciomercato Lazio, un top player in uscita in vista della sessione estiva? Sirene inglesi per uno dei giocatori più forti del Club

Calciomercato Lazio, tentativo dall’Inghilterra di strappare uno dei migliori giocatori biancocelesti: tutti gli aggiornamenti di oggi

A spaventare i tifosi della Lazio quest’oggi è la possibilità di cedere i propri pezzi pregiati a squadre concorrenti o fuori dall’Italia. I capitolini stanno lottando per ottenere il quarto posto e, mentre la squadra di Baroni combatte sul campo, c’è chi la studia per trovare nuovi colpi.

Si tratta del Taty Castellanos accostato nelle ultime ore al Calciomercato Lazio in uscita. Ad essersi interessati allo spagnolo autore di 14 gol e 8 assist in 38 presenze, sono stati Villarreal e Betis, dalla Spagna, e Wolverhampton e West Ham della Premier League. L’offerta per strappare il centravanti dalla capitale non dovrà essere inferiore ai 30-35 milioni di euro.