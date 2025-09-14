Calciomercato Lazio, come si sta svolgendo il possibile rinnovo di Gila? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: nodo rinnovo per Mario Gila, situazione ancora in stallo

Il Calciomercato Lazio non riguarda solo le manovre in entrata e in uscita, ma anche la gestione contrattuale dei giocatori già presenti in rosa. Una delle situazioni più delicate in vista dei prossimi mesi è quella che coinvolge Mario Gila, difensore spagnolo classe 1999. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il futuro del centrale è tutt’altro che certo, e la questione rinnovo si sta rivelando più complicata del previsto.

Durante la sessione estiva del Calciomercato Lazio, il club ha incontrato più volte l’entourage del giocatore per discutere un possibile prolungamento. Tuttavia, i colloqui non hanno portato a un accordo. Gila, infatti, aveva già espresso la volontà di cambiare aria, e sarebbe stato pronto a lasciare Formello già a giugno. Il blocco delle trattative in uscita, dovuto a una fase di stallo generale e alla mancanza di cessioni rilevanti, ha però impedito qualsiasi movimento.

Adesso il difensore guarda con ambizione al proprio futuro. A 24 anni, Gila vuole giocare con continuità e costruirsi una carriera ad alto livello. Prima di impegnarsi nuovamente con la Lazio, chiede rassicurazioni sia sul piano tecnico che su quello progettuale. La società, consapevole delle sue potenzialità, non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Per questo Lotito e il direttore sportivo Fabiani sono pronti a riaprire il dialogo nelle prossime settimane, nella speranza di raggiungere un’intesa.

Il Calciomercato Lazio, quindi, dovrà affrontare anche questa trattativa interna, che si presenta tutt’altro che semplice. Le richieste del calciatore e la linea prudente del club in materia di ingaggi rendono l’operazione delicata. Il rischio è quello di trattenere un giocatore poco motivato, oppure di doverlo cedere a cifre inferiori rispetto al suo reale valore.

Il caso Gila dimostra come il Calciomercato Lazio non si esaurisca nei nomi altisonanti o nelle trattative lampo, ma includa anche la capacità di consolidare e valorizzare i profili già in rosa. In un campionato sempre più competitivo, trattenere giovani talenti come Gila può rivelarsi strategico tanto quanto l’acquisto di nuovi rinforzi.