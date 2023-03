Calciomercato Lazio, il retroscena: Immobile aveva chiesto un vice. Era lui il profilo indicato per affiancarlo

In passato Ciro Immobile ha sempre reso come un fenomeno perché dietro non aveva nessuno col fiato sul collo. Ma dall’estate si vedeva che questa strategia non stava funzionando.

E lo stesso Immobile, che non ama la concorrenza nel suo ruolo, aveva suggerito l’amico Caputo, bocciato per ragioni di età da Tare e Lotito per il calciomercato Lazio.