Calciomercato Lazio, questa squadra vuole a tutti i costi comprare quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il West Ham su Castellanos, i biancocelesti valutano la cessione

Il nome di Valentin Castellanos torna a circolare con insistenza nelle voci legate al calciomercato Lazio, nonostante il recente infortunio che lo terrà fuori dai giochi per circa due mesi. L’attaccante argentino, arrivato nella scorsa stagione con grandi aspettative, non ha ancora lasciato un segno profondo sotto porta, ma continua ad attirare l’attenzione di club stranieri. Nelle ultime ore, infatti, è emerso l’interessamento del West Ham, pronto a sondare il terreno per un eventuale affondo.

A riportare la notizia è la Repubblica, sottolineando come il club londinese stia valutando l’acquisto di Castellanos già nella prossima finestra invernale di mercato. La Lazio, alle prese con vincoli finanziari e con un blocco operativo che impone di cedere prima di poter acquistare, potrebbe approfittare dell’interesse inglese per monetizzare e riorganizzare il proprio reparto offensivo.

Il prezzo fissato da Lotito per l’attaccante sudamericano sarebbe intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che potrebbe fare gola al club biancoceleste, soprattutto considerando le difficoltà realizzative mostrate da Castellanos nei primi mesi della nuova stagione. Pur apprezzato per il suo spirito di sacrificio e la generosità in campo, l’ex Girona non è riuscito a convincere del tutto in termini di gol e incisività.

La possibile cessione, tuttavia, aprirebbe un nuovo fronte nel già complicato calciomercato Lazio: la ricerca di una nuova prima punta. Con Immobile che fatica a trovare continuità e l’assenza di vere alternative di livello, perdere Castellanos significherebbe obbligare la dirigenza a intervenire nuovamente sul mercato di gennaio, dove Sarri ha già chiesto rinforzi, in particolare una mezzala e un attaccante.

La situazione è quindi in evoluzione: da un lato la necessità di fare cassa per sbloccare il mercato, dall’altro l’esigenza tecnica di non impoverire ulteriormente un organico già corto in alcuni ruoli chiave. Il calciomercato Lazio si preannuncia intenso e pieno di scelte strategiche, con la posizione di Castellanos che potrebbe rappresentare una delle chiavi principali per determinare le prossime mosse in entrata.

I tifosi attendono sviluppi, consapevoli che l’equilibrio tra sostenibilità economica e competitività sportiva sarà ancora una volta al centro delle scelte societarie.

