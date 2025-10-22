Calciomercato Lazio, non solo la Premier League su Castellanos. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il River Plate punta Taty Castellanos, Lotito fissa il prezzo

Nel vivo del calciomercato Lazio, una nuova indiscrezione proveniente dall’Argentina riaccende i riflettori su Taty Castellanos. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il River Plate avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino della Lazio. Le voci si fanno insistenti e, secondo fonti sudamericane, il club di Buenos Aires sarebbe pronto a fare sul serio per riportare Castellanos in patria.

Il nome del centravanti biancoceleste circola da giorni tra i media argentini, e l’interesse del River Plate sembra concreto. A confermare il tutto c’è l’ammirazione mai celata da parte di Marcelo Gallardo, ex allenatore del River e grande estimatore del Taty. Già in passato, infatti, il club aveva provato a sondare il terreno per il giocatore, senza però riuscire a chiudere la trattativa.

Oggi, con un nuovo corso tecnico e con la necessità di rafforzare il reparto offensivo, il River Plate è tornato alla carica. Tuttavia, il nodo principale resta il prezzo. In casa Lazio, il presidente Claudio Lotito è stato chiaro: per far partire Castellanos servono almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante, che rappresenta la valutazione ufficiale fatta dalla dirigenza biancoceleste.

Allo stato attuale, non risultano offerte formali, ma la trattativa potrebbe prendere quota nei prossimi giorni, soprattutto se il River decidesse di fare un investimento di peso per il proprio attacco. Il club argentino deve però fare i conti con la realtà economica del calcio sudamericano, molto distante dai parametri europei.

Per la Lazio, il Taty è considerato una pedina importante, anche se il suo impatto in Serie A finora non è stato devastante. In ogni caso, il club romano non ha intenzione di svendere uno dei suoi attaccanti, soprattutto in una fase delicata del calciomercato Lazio, dove si stanno valutando anche possibili innesti in avanti.

Resta da vedere se il River Plate deciderà di affondare il colpo o se si limiterà a un semplice sondaggio. Quel che è certo è che il nome di Castellanos è tornato a circolare con insistenza e, in un calciomercato sempre più globale, nulla può essere escluso.

Il calciomercato Lazio entra nel vivo, e il futuro del Taty potrebbe riservare sorprese.

LEGGI QUI LE ULTIMISSIME IN CASA LAZIO