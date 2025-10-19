Calciomercato Lazio, si avvicina Insigne? Indiscrezione importante per gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: l’idea Insigne prende quota, trattativa in corso. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi, anche a stagione in corso, con una suggestione che potrebbe infiammare i tifosi: Lorenzo Insigne. Il fantasista ex Napoli, attualmente in uscita dal Toronto FC, è finito nel mirino della società biancoceleste, che sta valutando seriamente il suo profilo per rinforzare l’organico a disposizione di Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza della Lazio si sarebbero intensificati nelle ultime settimane. Il club capitolino sta studiando la possibilità di tesserare Insigne già nel mese di novembre, approfittando dello status di svincolato che il giocatore potrebbe acquisire a breve.

Dal punto di vista tecnico, Insigne rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il reparto offensivo. La Lazio è alla ricerca di esperienza e talento sulle fasce, soprattutto dopo le cessioni di Casale e Tchaouna, operazioni che hanno liberato spazio salariale nel bilancio biancoceleste. Proprio da queste uscite deriverebbero le risorse economiche per proporre un contratto all’ex capitano del Napoli.

Le cifre ipotizzate per l’ingaggio si aggirano intorno a 1,2 milioni di euro netti a stagione, ma qui nasce il primo ostacolo: Insigne, infatti, starebbe chiedendo una cifra più alta per fare ritorno in Serie A. La distanza tra domanda e offerta rappresenta al momento la principale difficoltà nella trattativa, anche se entrambe le parti sembrano interessate a trovare una soluzione.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, l’operazione Insigne avrebbe anche un forte valore simbolico. Portare nella Capitale un giocatore del suo calibro, già protagonista in Nazionale e con un importante passato in Serie A, potrebbe rilanciare non solo le ambizioni del club ma anche il progetto tecnico di Tudor, che cerca nuovi leader per la sua Lazio.

Resta da capire se la società riuscirà a colmare il gap economico o se Insigne sarà disposto a fare un sacrificio per tornare protagonista nel calcio italiano. Intanto, il nome dell’esterno napoletano resta in cima alla lista degli obiettivi di questo Calciomercato Lazio, che si preannuncia ancora caldo anche a stagione in corso.

