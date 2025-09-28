Calciomercato Lazio, indecisione su quello che sarà il futuro di Fares. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fares dice no anche ad Abu Dhabi, situazione sempre più complicata

Il nome di Mohamed Fares continua a essere uno dei più discussi in casa Lazio, ma non per motivi legati al campo. Al centro delle cronache del calciomercato Lazio, l’esterno algerino (con passaporto francese) sta diventando un vero e proprio caso interno.

Dopo essere rientrato dal prestito in Grecia, Fares è rimasto ai margini del progetto di Maurizio Sarri. Non è mai stato utilizzato, né è stato convocato per le prime giornate di campionato. Il tecnico toscano è stato chiaro: Fares non rientra nei suoi piani. Eppure, nonostante le molteplici offerte ricevute, il giocatore continua a rifiutare ogni possibile destinazione.

L’ultimo no in ordine cronologico è arrivato per una proposta proveniente da Abu Dhabi. Prima ancora, Fares aveva declinato l’idea di un trasferimento in Russia, giudicata poco gradita dal punto di vista personale. I suoi continui rifiuti stanno bloccando ogni tentativo della società di alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a nuovi innesti, rendendo il suo caso uno dei più complessi del calciomercato Lazio.

L’ingaggio percepito da Fares è tutt’altro che irrilevante: si parla di 1,2 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante per un giocatore considerato oggi una riserva, se non addirittura fuori rosa. Le sue scelte stanno rendendo molto difficile trovare una soluzione adeguata, anche in prestito.

In questo momento la Lazio è di fatto con le mani legate. Il contratto è ancora in vigore, ma la volontà del calciatore di restare a Roma — pur senza giocare — sta mettendo in difficoltà il club. La società vorrebbe liberare spazio per eventuali operazioni in entrata, ma tutto resta bloccato.

Non è escluso che nei prossimi giorni, con il mercato ancora aperto in alcune leghe extraeuropee, possano riaprirsi spiragli per una cessione. Ma serve un cambio di atteggiamento da parte di Fares.

Nel frattempo, il calciomercato Lazio prosegue con altri obiettivi, ma il “caso Fares” resta una priorità da risolvere per Lotito e il direttore sportivo Fabiani, che lavorano sotto traccia per trovare una soluzione a una vicenda sempre più scomoda.