Calciomercato Lazio, Guendouzi sempre più in bilico! Sirene turche per il centrocampista francese: pronto l’assalto di questo club, ma c’è concorrenza dalla Premier

Calciomercato Lazio, Guendouzi sempre più in bilico! Dalla Turchia, un club sul francese, ma c’è anche la concorrenza della Premier

Il futuro di Matteo Guendouzi resta uno dei temi più delicati in casa Lazio in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista francese, punto fermo nello scacchiere di Maurizio Sarri, è da tempo osservato speciale di diversi club esteri, pronti a farsi avanti qualora si aprisse uno spiraglio concreto per la sua cessione.

In estate Guendouzi era rimasto a Formello anche a causa del blocco del mercato che aveva paralizzato le operazioni in uscita della società biancoceleste. Una situazione che, di fatto, aveva congelato ogni discorso legato a possibili partenze eccellenti. Ora, però, lo scenario è cambiato e il suo nome è tornato con forza al centro delle indiscrezioni internazionali.

Dalla Premier League continuano ad arrivare segnali di interesse. In particolare, Newcastle United e Sunderland starebbero monitorando con attenzione il profilo dell’ex Olympique Marsiglia, considerato un centrocampista di intensità, personalità e grande continuità. Caratteristiche che fanno gola soprattutto al calcio inglese, da sempre attento a profili di questo tipo.

Nelle ultime ore, però, è emersa anche una pista alternativa. Secondo quanto riportato da Joueurs Turcs su X, dalla Turchia filtra un forte interesse del Galatasaray, che avrebbe individuato proprio in Guendouzi la priorità assoluta per rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo mercato. Al momento, va precisato, si tratta soltanto di un’indiscrezione: non risultano conferme ufficiali né contatti avanzati tra le parti.

In casa Lazio, intanto, la dirigenza non resta a guardare. In vista di gennaio, Claudio Lotito e Angelo Fabiani stanno già lavorando su possibili rinforzi a centrocampo, indipendentemente dalla permanenza o meno del francese. Qualora Guendouzi dovesse partire, sarà però fondamentale individuare un sostituto all’altezza, capace di garantire equilibrio, dinamismo e affidabilità al sistema di Sarri.