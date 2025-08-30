Calciomercato Lazio, Gila rifiuta il rinnovo con i biancocelesti. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gila rifiuta il rinnovo, addio possibile già a gennaio. La situazione

Il Calciomercato Lazio potrebbe essere scosso da un’importante uscita: Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è tornato al centro delle voci di mercato dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale da parte del club biancoceleste. La notizia arriva dall’edizione odierna de Il Messaggero, che sottolinea come il giocatore sia intenzionato a lasciare Formello al termine della stagione — o addirittura già nella sessione di gennaio, qualora la situazione legata al blocco del mercato venga sbloccata.

Il caso Gila rappresenta un nodo cruciale nel Calciomercato Lazio. Arrivato dal Real Madrid con buone prospettive di crescita, il centrale non ha trovato lo spazio e la continuità sperati, nonostante abbia dimostrato qualità ogni volta che è stato chiamato in causa. Ora, con il contratto in scadenza nel giugno 2027, la Lazio si trova di fronte a un bivio: cedere subito o rischiare di svalutare il cartellino.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è la clausola sulla rivendita: il 50% di un’eventuale futura cessione andrebbe infatti al Real Madrid, che mantiene una forte influenza sulla carriera del giovane difensore. Questo dettaglio rende la gestione della sua uscita particolarmente delicata per la società capitolina.

Secondo il quotidiano romano, tra i club che hanno mostrato interesse ci sono Paris Saint-Germain e Real Madrid stesso, che avrebbe fatto un sondaggio per valutare un possibile ritorno del giocatore. L’offerta più concreta è però arrivata dalla Premier League, precisamente dal Bournemouth, disposto a mettere sul piatto una cifra interessante, anche se inferiore alle aspettative della Lazio.

Nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, gennaio potrebbe rappresentare l’ultima occasione utile per monetizzare seriamente dalla cessione di Gila. Aspettare oltre rischierebbe di far calare il valore del giocatore, complice anche la volontà dello stesso di non rinnovare e di cambiare aria.

Il club dovrà quindi prendere una decisione strategica nelle prossime settimane. Il nome di Gila resta uno dei più caldi in uscita, e il suo futuro sarà sicuramente uno dei temi dominanti nel prossimo Calciomercato Lazio.