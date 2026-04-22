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Convocati Lazio per l’Atalanta: i giocatori a disposizione di Sarri per la sfida decisiva
Convocati Lazio per l’Atalanta: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso il Gewiss Stadium. La partita contro l’Atalanta di Palladino, valevole per la semifinale di Coppa Italia, si svolgerà questa sera dalle ore 21:00 di oggi. La lista completa:
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro
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