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Convocati Lazio per l’Atalanta: i giocatori a disposizione di Sarri per la sfida decisiva

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2 giorni ago

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Cm Verona 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per l’Atalanta: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso il Gewiss Stadium. La partita contro l’Atalanta di Palladino, valevole per la semifinale di Coppa Italia, si svolgerà questa sera dalle ore 21:00 di oggi. La lista completa:

Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

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