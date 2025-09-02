 Calciomercato Lazio, Gigot rimarrà a Formello. Motivi? Svelato un retroscena - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Gigot rimarrà a Formello. Motivi? Svelato un retroscena

Image Photo825853
As Roma 28/11/2024 - Europa League / Lazio-Ludogorets / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Samuel Gigot

Calciomercato Lazio: Gigot resta a Formello, ma la cessione potrebbe slittare a gennaio

Il calciomercato della Lazio ha vissuto una svolta inattesa nelle ultime settimane: Samuel Gigot non lascerà immediatamente la Capitale. Come riportato da Il Messaggero, l’ex difensore del Marsiglia è rimasto a Roma a causa dei persistenti problemi fisici che lo hanno tormentato durante l’estate. Tutto fa pensare che la società biancoceleste non abbia più fretta di concludere l’operazione in uscita, almeno per ora.

La sua lunga assenza è stata confermata dallo stesso Maurizio Sarri, che nella conferenza stampa post-partita ha escluso apertamente il francese dalla lista per la Serie A: «Chi verrà escluso? Un lungodegente — ha spiegato il tecnico — e dovrebbe essere Gigot. Non abbiamo certezze sul suo recupero». L’intervento chirurgico programmato nei prossimi giorni, infatti, ha definitivamente rinviato qualsiasi possibilità di partenza nei mesi estivi.

Gigot aveva iniziato la stagione tra i candidati all’addio, vista la sua gentilezza alle necessità tattiche di Sarri e un ingaggio da circa 1,8 milioni, giudicato troppo oneroso per un ruolo marginale nel progetto tecnico. Diverse opzioni erano sul tavolo: interessamenti da Grecia, Turchia, Doha e persino Paesi arabi, accompagnati da un valore di mercato stimato tra i 3 e i 4 milioni.

Tuttavia, la sua condizione fisica ha scombussolato i piani. Una lombosciatalgia persistente, unita a un problema alla caviglia che attualmente limita i movimenti e causa forti dolori all’anca, hanno spinto il club a fermarsi e rimandare tutto a gennaio, con il giocatore destinato a un percorso riabilitativo in Francia.

Il tema Gigot resta cruciale nel calciomercato Lazio. Il blocco imposto dalla Covisoc sulle nuove acquisizioni fino al 1º settembre e la necessità di rientrare sotto la soglia dell’80% tra monte ingaggi e ricavi fanno della sua eventuale cessione una priorità per il club.

Per ora, il centrale resta un “esubero sospeso”, in attesa di rimettersi in gruppo. Il suo futuro appare più realistico nella sessione di gennaio: allora, solo con un atleta ristabilito e in condizione, la Lazio potrà sostituirlo con una cessione che aiuti a ripulire il bilancio e alleggerire il reparto difensivo.

