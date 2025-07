Calciomercato Lazio, cessione vicina? Interesse di diversi club su un Dele-Bashiru: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, la sua cessione vicina? Interesse di diversi club su Dele-Bashiru: tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Il futuro di Tom Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio classe 1999, potrebbe presto prendere una nuova direzione. Attualmente in forza al Watford, club inglese militante in Championship, il 25enne ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee grazie alle sue qualità tecniche e alla visione di gioco. Con un contratto in scadenza nell’estate 2026, l’ex promessa del Manchester City è al centro delle trattative di mercato.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Transferfeed, uno dei club più interessati sarebbe il PAOK Salonicco, guidato dall’esperto tecnico romeno Razvan Lucescu, noto per la sua disciplina tattica e per la capacità di valorizzare giovani talenti. Il club greco, in cerca di rinforzi a centrocampo per la nuova stagione, starebbe valutando il profilo di Dele-Bashiru come obiettivo concreto, complice anche la possibilità di ingaggiarlo a condizioni favorevoli vista la scadenza contrattuale.

Il nome di Tom, fratello maggiore di Fisayo Dele-Bashiru — centrocampista offensivo appena confermato alla Lazio — non è però esclusivamente sul taccuino del PAOK. Secondo il giornalista di Sky Sports Anthony Joseph, anche alcuni club italiani starebbero monitorando con attenzione l’evolversi della situazione. Parma, Cremonese e Bologna avrebbero infatti manifestato un interesse concreto per il giocatore, considerato un profilo versatile e affidabile in mediana.

In base a indiscrezioni di mercato, il Watford sarebbe disposto a cedere Tom Dele-Bashiru già durante la sessione estiva, fissando il prezzo del cartellino attorno agli 8 milioni di sterline. Una cifra che potrebbe rivelarsi appetibile per i club interessati, soprattutto in virtù della giovane età del centrocampista e del potenziale ancora da esprimere.