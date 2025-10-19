Castellanos protagonista, ma rimarrà in biancoceleste? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Castellanos in bilico, il West Ham pensa all’argentino

Il nome di Valentín Castellanos torna al centro del calciomercato Lazio. Nonostante l’infortunio che lo terrà fuori dai giochi per almeno due mesi, l’attaccante argentino continua a suscitare interesse sul mercato internazionale, in particolare in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, il West Ham starebbe valutando seriamente l’acquisto di Castellanos in vista della sessione invernale di calciomercato.

Il club londinese avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. La dirigenza degli Hammers vede in Castellanos un profilo compatibile con il proprio stile di gioco, grazie alla sua fisicità e alla capacità di attaccare la profondità. Anche se l’ex Girona non ha brillato in zona gol in questa prima parte di stagione con la maglia della Lazio, il suo potenziale resta alto e non è passato inosservato.

In casa Lazio, la situazione è in fase di valutazione. Con il blocco del mercato che impone cessioni prima di eventuali nuovi acquisti, la partenza di Castellanos potrebbe rappresentare una preziosa occasione per fare cassa. Il suo cartellino è attualmente valutato intorno ai 35 milioni di euro, cifra che garantirebbe una significativa plusvalenza rispetto all’investimento iniziale.

Tuttavia, la decisione è tutt’altro che semplice. Maurizio Sarri, alle prese con una rosa falcidiata dagli infortuni, non sarebbe favorevole a una cessione a gennaio, a meno che non venga garantito l’arrivo immediato di un sostituto all’altezza. Proprio per questo motivo, la permanenza di Castellanos dipenderà anche dalle strategie del club sul fronte acquisti.

Il rendimento dell’attaccante argentino, finora, è stato al di sotto delle aspettative. Le sue difficoltà sotto porta potrebbero spingere la Lazio a prendere seriamente in considerazione l’offerta del West Ham, soprattutto se il giocatore non dovesse rientrare al top della forma dopo l’infortunio.

In caso di cessione di Castellanos, la società biancoceleste dovrà intervenire sul mercato con decisione. Sarri avrebbe chiesto un attaccante più incisivo e una mezzala di qualità per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Il futuro di Castellanos è quindi uno dei temi più caldi del calciomercato Lazio. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’argentino resterà nella Capitale o spiccherà il volo verso la Premier League.

