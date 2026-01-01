Calciomercato Lazio, nuovo nome nel mirino per i biancocelesti! In Turchia sicuri: sarà concorrenza a Napoli e Benfica per quel difensore del Trabzonspor

Calciomercato Lazio, nuovo nome nel mirino per i biancocelesti! Concorrenza a Napoli e Benfica per un difensore del Trabzonspor

La Lazio continua a monitorare con attenzione il mercato dei difensori centrali in vista delle prossime sessioni. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva turca HT Sport, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Arseniy Batagov, centrale ucraino classe 2002 attualmente in forza al Trabzonspor.

Il profilo di Batagov non è nuovo negli ambienti di Formello. Già nel mese di giugno il suo nome era stato accostato alla Lazio come possibile rinforzo difensivo, ma il blocco del mercato imposto durante l’estate ha di fatto congelato qualsiasi tipo di operazione in entrata, costringendo la dirigenza a rimandare ogni valutazione.

Sul giovane centrale, però, la concorrenza è forte e internazionale. Oltre alla Lazio, infatti, avrebbero manifestato interesse anche il Napoli e il Nottingham Forest, mentre il Benfica sarebbe il club più avanti nella corsa, avendo già presentato un’offerta da circa 22 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dal portale ucraino Sport, la volontà del calciatore andrebbe proprio in questa direzione. Batagov starebbe valutando con particolare interesse un trasferimento in Portogallo, ritenuto un campionato ideale per crescere e mettersi in mostra a livello internazionale. L’obiettivo personale del difensore sarebbe infatti quello di aumentare le proprie chance di convocazione con la Nazionale ucraina in vista del prossimo Mondiale che si disputerà negli Stati Uniti.

La Lazio, dunque, osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che la trattativa si presenta complessa sia per i costi elevati sia per la forte concorrenza, ma pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli favorevoli.