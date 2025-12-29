Calciomercato Lazio, il punto di Abbate su Lucca e Casadei: «Servono giocatori pronti, non scommesse. A Sarri non piacce questo giocatore»

Calciomercato Lazio, il punto di Abbate su Lucca e Casadei: le parole del giornalista de Il Messaggero sulle possibili ipotesi dei biancocelesti

Il 2 gennaio aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato e in casa Lazio iniziano le prime valutazioni concrete sulle mosse da effettuare. A fare il punto della situazione, ai microfoni di Radio Laziale, è stato Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, che ha analizzato le esigenze della squadra e le richieste di Maurizio Sarri, evidenziando però i limiti economici e strutturali del club.

Secondo Abbate, molti nomi accostati alla Lazio nelle ultime settimane non sarebbero più funzionali al progetto tecnico attuale. Il tecnico toscano, infatti, avrebbe idee molto precise sui profili da inserire, privilegiando giocatori già pronti e adatti al suo sistema di gioco, piuttosto che scommesse o operazioni di prospettiva.

LE IDEE DI SARRI SUL MERCATO – «Alcuni nomi che ritornano potevano essere giusti l’anno scorso, ma sbagliati adesso. A Sarri non piace Casadei, e nemmeno Lucca, che è l’antitesi dell’attaccante che potrebbe piacere a Sarri, non esiste. L’unico modo per convincere le squadre a darti determinati giocatori è il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Europa, cosa che poi rischia di essere controproducente per il costo del lavoro allargato».

CENTROCAMPO – «Per la mezzala Sarri aveva parlato con Loftus-Cheek, ma bisogna andare a parlare col Milan. Allegri se ne priverebbe volentieri, ma Tare non vuole cederlo. Bisogna capire in che modo si potrà conciliare la volontà di Sarri con le possibilità della Lazio. Samardzic ad esempio potrebbe essere una buona via di mezzo tra il Loftus-Cheek che vuole Sarri e il Brescianini che vorrebbe la Lazio. Ci sono diversi giocatori monitorati all’estero, tipo Watson in Scozia, il problema è che Sarri ha espresso il bisogno urgente di giocatori pronti per cui non hai bisogno di 6-7 mesi di preparazione al campionato».

