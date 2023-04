Buone notizie per Klose: l’ex Lazio vicino ad una nuova panchina

Arrivano buone notizie per l’ex bomber biancoceleste, vicino a sedersi su una nuova panchina

Non è andata come voleva Miroslav Klose, la sua prima avventura da allenatore sulla panchina dell’Altach, durata solo pochi mesi.

Ci sarebbe però una svolta per l’ex bomber della Lazio, come riportato da Blick, ovvero una nuova possibilità per il tedesco. Si tratta della panchina del Grassopher, squadra della massima serie svizzera. Primi contatti avviati.