Biglietti Lazio, come acquistare i ticket per la trasferta di Genova? - Lazio News 24

Biglietti Lazio: come acquistare i tagliandi per la sfida contro il Genoa. La situazione attuale

La Lazio si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. In vista di questo importante appuntamento, la società biancoceleste ha comunicato ufficialmente le modalità di vendita dei biglietti Lazio, fondamentali per i tifosi che vogliono seguire la squadra in trasferta.

La vendita dei biglietti Lazio per la partita contro il Genoa è già aperta e i tagliandi sono disponibili sia online che nei punti vendita Vivaticket autorizzati. Il prezzo per ogni biglietto Lazio è fissato a 40 euro, un costo accessibile che permette ai tifosi biancocelesti di sostenere la squadra anche fuori dalle mura amiche.

È importante sottolineare alcune limitazioni imposte dalle autorità competenti per motivi di sicurezza. Infatti, i residenti nella regione Lazio possono acquistare solo biglietti Lazio per il settore ospiti e, inoltre, è obbligatorio possedere la fidelity card per poter accedere allo stadio Luigi Ferraris. Questa misura è stata adottata per garantire il controllo e la sicurezza all’interno dell’impianto durante la partita tra Genoa e Lazio.

Per chiunque voglia quindi acquistare i biglietti Lazio per questa trasferta, è consigliato affrettarsi, vista la grande richiesta da parte dei tifosi biancocelesti che intendono seguire la squadra a Genova. La società invita inoltre i sostenitori a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali, come il sito Vivaticket e i punti vendita autorizzati, per evitare truffe e problemi con tagliandi falsi.

Questo match rappresenta un momento importante per la Lazio, che dopo aver affrontato alcune gare delicate vuole continuare a raccogliere punti e mantenere alta la tensione in campionato. La presenza dei tifosi con i biglietti Lazio sarà un ulteriore stimolo per i giocatori, che sapranno di poter contare su un sostegno importante anche in trasferta.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di acquisto e per rimanere aggiornati sulle eventuali novità riguardanti la vendita dei biglietti Lazio, è possibile consultare il sito ufficiale della società biancoceleste.

In sintesi, i biglietti Lazio per la partita contro il Genoa sono disponibili a un prezzo di 40 euro, con vendita online e nei punti autorizzati Vivaticket. La fidelity card è obbligatoria per i residenti nel Lazio che vogliono acquistare il tagliando per il settore ospiti. Un’occasione imperdibile per i tifosi di supportare la squadra nella sfida di Genova!