Basic Lazio, il centrocampista si è preso la sua rivincita dopo i problemi con Sarri. E sul suo futuro ora non ci sono più dubbi. I dettagli

Basic Lazio: da esubero a uomo chiave della rinascita biancoceleste. Il centrocampista croato è sempre più imprescindibile

Incredibile ma vero: il giocatore che sembrava destinato alla cessione è oggi una delle pedine più preziose della squadra. Toma Basic, il centrocampista croato della Lazio, è passato da semplice riserva a protagonista assoluto, conquistando la fiducia di Maurizio Sarri e l’affetto dei tifosi. Il suo nome è ormai sinonimo di riscatto, dedizione e continuità.

Solo pochi mesi fa, Basic sembrava sul punto di lasciare Formello. Considerato un elemento marginale, era finito ai margini del progetto tecnico, oscurato da compagni più utilizzati. Tuttavia, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Sarri, che già ai tempi del Napoli lo aveva osservato con interesse, ha deciso di dargli fiducia, e il croato ha risposto sul campo con prestazioni di grande sostanza e intelligenza tattica.

Il “nuovo” Basic è un calciatore trasformato. Nelle ultime tre gare da titolare – contro Genoa, Torino e Atalanta – ha mostrato un rendimento altissimo: corsa, precisione nei passaggi e capacità di inserirsi con tempi perfetti. I numeri confermano la metamorfosi: 87 passaggi totali (74 riusciti), 33 nella metà campo offensiva con il 93% di precisione, cinque sponde vincenti e cinque contrasti vinti su cinque. Ha inoltre tentato 14 passaggi decisivi nella trequarti avversaria, di cui 13 andati a buon fine, dimostrando una lucidità e una sicurezza da veterano.

Sarri, dopo la sfida con l’Atalanta, non ha potuto fare a meno di elogiarlo pubblicamente, sottolineando quanto il croato sia diventato indispensabile nel suo equilibrio di gioco. Basic, infatti, interpreta al meglio il ruolo di mezzala moderna: dinamico, attento in fase di copertura ma pronto ad accompagnare l’azione offensiva.

La sua rinascita è anche un messaggio per lo spogliatoio della Lazio: il lavoro paga. Dopo anni complicati, tra panchine e delusioni, Basic si è ripreso la scena con umiltà e sacrificio, diventando un simbolo della resilienza biancoceleste. A un anno dalla scadenza del contratto, il club potrebbe presto riconsiderare la sua posizione: da possibile partente a punto fermo del centrocampo.

Oggi Basic rappresenta una delle sorprese più luminose della stagione. Da "precario" a titolare inamovibile, il croato ha saputo trasformare l'indifferenza in applausi. E se continuerà su questa strada, il suo nome potrebbe presto diventare sinonimo di una nuova era di equilibrio e concretezza per la Lazio.