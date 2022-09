Barzaghi: «Acerbi ha fatto bene in Champions, metterà in difficoltà Inzaghi»

Matteo Barzaghi ha fatto il punto in casa Inter, in vista della gara contro l’Udinese. Le sue parole su Acerbi

Matteo Barzaghi ha parlato dell’Inter e degli ultimi aggiornamenti tattici prima della partita con l’Udinese. Il giornalista si è soffermato sulla situazione legata ad Acerbi:

«Francesco Acerbi è una soluzione in più per Simone Inzaghi, lo ha messo chiaramente in difficoltà giocando bene in Champions League. Oggi il favorito, però, resta Stefan de Vrij. Tra i pali torna anche Samir Handanovic, mai una partita semplice per lui contro l’Udinese. Questa sarà l’ultima partita senza Romelu Lukaku, che tornerà alla ripresa dopo la sosta. Dzeko ha comunque dimostrato in Europa di avere classe nonostante l’età e a Udine ci sarà lui. Inzaghi però continuerà a ruotare e Joaquin Correa avrà le sue chance».