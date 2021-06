Baiocchini: «La firma di Sarri nel giorno di Maestrelli? Sarebbe incredibile»

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla vicenda Sarri: ecco le sue parole

Ai microfoni di Radiosei, Emanuele Baiocchini – giornalista di Sky Sport – ha fatto il punto sulle vicenda Sarri. Ecco le sue parole:

«Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva. La trattativa non era semplice. In questo weekend gli avvocati hanno lavorato ai contratti e sull’accordo con lo staff, non troppo corposo e fatto di cinque o sei persone fidate. Sarà una giornata chiave per far arrivare la firma. Non c’è certezza che l’annuncio arrivi oggi, ma la concomitanza con quella di Maestrelli sarebbe una coincidenza incredibile».