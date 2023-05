Allegri per superare la Lazio: le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce

Alle 18 scende in campo la Juventus, che con una vittoria si porterebbe davanti ai biancocelesti: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida delle 18 tra Juventus e Lecce, partita che la Lazio guarderà in maniera attenta per osservare gli eventuali cambiamenti di classifica.

Ecco le formazioni ufficiali del match

Juventus, 3-5-2: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Lecce, 4-3-3: Falcone; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Banda.