Ex Lazio
Winter: «Sono molto felice che Taylor è venuto alla Lazio! Può fare la differenza»
Aron Winter, ex giocatore della Lazio, si è espresso in merito al neo acquisto biancoceleste Kenneth Taylor! Le dichiarazioni
La Lazio ha concluso un importante affare di mercato targato “Kenneth Taylor“! Ad esprimere il proprio parere in merito è stato un ex biancoceleste, parliamo di Aron Winter. Quest’ultimo ne ha esaltato le qualità ai microfoni di Radio Radio. Di seguito trovate le sue dichiarazioni:
FELICITA’ – «Sono molto felice che Taylor è venuto alla Lazio! Uno come lui è un giocatore che può fare la differenza. Lui è bravo, pure come persona, lo conosco da un paio di anni perché l’ho visto all’Ajax, dal settore giovanile a crescere».
TALENTO – «Lui è pronto, ha imparato molto. Col sinistro, ma persino con la gamba destra. Inoltre, è veramente un calciatore che può fare la differenza in centrocampo. E’ un bravo ragazzo, nonché molto furbo con la testa».
