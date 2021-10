Cucchi: «Grande Simeone meno la fase difensiva della Lazio»

Riccardo Cucchi su Twitter ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Verona, elogiando Simeone e criticando la difesa biancoceleste

Riccardo Cucchi su Twitter ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Verona, elogiando Simeone e criticando la difesa biancoceleste:

«Grande pomeriggio per Simeone. Meno per la fase difensiva della Lazio. Vittoria netta e meritata del Verona. Nel secondo tempo la Lazio è riuscita ad essere più concreta. Ma non a sufficienza per riprendere la partita e soprattutto per non subire altri gol»