Vanoli parla a pochi minuti dal fischio d’inizio all’Olimpico: dopo il ko di Parma serve una reazione immediata e punti pesanti per il percorso della Fiorentina

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida tra Lazio e Fiorentina, che scenderanno in campo alle 20.45 per un match valido per la 19ª giornata di Serie A. Pochi minuti prima del fischio d’inizio, il tecnico viola Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, facendo il punto sul momento della sua squadra.

L’allenatore della Fiorentina ha richiamato l’attenzione sull’aspetto mentale e sulla necessità di reagire dopo l’ultima battuta d’arresto in campionato, sottolineando l’importanza di guardare avanti con determinazione.

SULLA REAZIONE DELLA SQUADRA – «Dobbiamo guardare noi stessi. Il ko di Parma ci ha dato una bastonata, ma siamo stati bravi a reagire. Da qui in avanti dobbiamo guardare alla nostra crescita, dare il massimo e portare a casa punti importanti».

Parole chiare da parte di Vanoli, che chiede alla sua Fiorentina una risposta concreta sul campo, soprattutto in una sfida complicata come quella dell’Olimpico contro una Lazio reduce da settimane intense. Il tecnico viola punta su carattere e compattezza per invertire la rotta e rilanciare le ambizioni della squadra in questo avvio di 2026.

LEGGI ANCHE – Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni»

Vanoli prima del match con la Lazio: «Dobbiamo guardare alla nostra crescita e dare il massimo» 23

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA