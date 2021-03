Udinese, Nestorovski: «Lazio grande squadra, ma meritavamo il pareggio»

Ilija Nestorovski, giocatore dell’Uninese, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Ilija Nestorovski, giocatore dell’Udinese, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni per i microfoni del canale ufficiale:

GARA – «Occasione nel finale? Quando ho visto arrivare il pallone sapevo già come colpirlo e l’ho preso come volevo, purtroppo poi è uscita di poco. Direi che abbiamo meritato il pareggio oggi, peccato perché abbiamo fatto una buona partita e penso che dobbiamo continuare su questa strada perché è quella giusta e in questo modo potremo toglierci delle soddisfazioni per noi e per i tifosi».

LAZIO – «Oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, loro stavano bene nel primo tempo ma poi nella ripresa abbiamo dominato la partita e giocato molto bene, alla fine però quando non segni è difficile fare punti quindi è un peccato. Noi siamo consapevoli della nostra forza e anche oggi si è visto che siamo una bella squadra che gioca bene a calcio, dobbiamo continuare su questa strada. Ora pensiamo a recuperare le energie per le ultime 10 partite, sperando di tornare ancora più carichi dopo la sosta per le nazionali».