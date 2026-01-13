Timber Lazio, fase di stallo per il giocatore del Feyenord. La situazione - Lazio News 24

Timber Lazio, negli ultimi giorni è stata registrata una situazione in lenta evoluzione relativamente al calciatore olandese del club inglese

Parallelamente al dossier Toth, la Lazio continua a monitorare con attenzione anche la pista che porta a Quinten Timber, centrocampista in uscita dal Feyenoord e altro nome caldo. Anche in questo caso, però, la trattativa non ha registrato accelerazioni decisive, nonostante i contatti proseguiti anche nelle ultime ore.

Timber Lazio, fase interlocutoria

Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà, tra la Lazio e l’entourage di Timber i dialoghi sono reali, ma al momento si resta in una fase interlocutoria. Sul tavolo ci sono diversi aspetti da chiarire, a partire dalle richieste di commissioni e da una serie di dettagli economici che stanno rallentando il percorso verso un’intesa definitiva.

A complicare il quadro c’è anche la situazione contrattuale del giocatore: Timber è in scadenza, un elemento che incide in modo significativo sulle valutazioni strategiche di tutte le parti coinvolte.

Timber Lazio, la variabile parametro zero

Il centrocampista e chi lo assiste vogliono ponderare con grande attenzione ogni mossa. La possibilità di firmare a parametro zero in vista della prossima estate rappresenta un fattore chiave: scegliere ora significherebbe rinunciare a un potenziale vantaggio economico e di scelta più ampio nei prossimi mesi.

Per questo motivo, la Lazio deve convincere Timber non solo dal punto di vista economico, ma anche progettuale, illustrando un percorso tecnico chiaro all’interno della squadra di Sarri.

Calciomercato Lazio, strategia e tempi decisivi

La dirigenza biancoceleste continua a lavorare su più tavoli, consapevole che le operazioni Toth e Timber richiederanno tempi e strategie differenti. Da un lato c’è un giovane talento con una valutazione elevata e una concorrenza crescente, dall’altro un profilo esperto, libero di decidere il proprio futuro con calma.

Il mercato della Lazio resta in fermento: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se uno dei due dossier potrà sbloccarsi o se il club dovrà orientarsi verso soluzioni alternative per rinforzare il centrocampo.

LEGGI ANCHE: Toth Lazio, c’è il sorpasso del Bournemouth! Gli aggiornamenti