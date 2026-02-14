Taylor affaticato e costretto agli straordinari: ecco cosa filtra da Formello

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, dovrà giocare dal primo minuto nonostante non sia al top della forma. Sarri gli chiede un sacrificio

Lazio: Sarri alle prese con un centrocampo in continuo mutamento

Il centrocampo della Lazio continua a essere un problema irrisolto per Maurizio Sarri, che sta affrontando una situazione di grande difficoltà a causa dei continui cambiamenti. Il tecnico biancoceleste ha dovuto reinventare la mediana per ben 11 volte nelle ultime 14 partite, con il risultato che la squadra non ha mai trovato un assetto stabile nella zona centrale del campo.

La situazione si complica ulteriormente con l’affaticamento di Kenneth Taylor, che non è al massimo della condizione, ma sarà comunque chiamato a stringere i denti per il match contro la prossima avversaria.

Infortunati e assenti: il recupero di Basic e l’assenza di Guendouzi e Vecino

Un altro problema per Maurizio Sarri è la mancanza di Toma Basic, che non recupera in tempo per la partita e dovrebbe tornare disponibile solo martedì. Questo rende ancora più difficile l’organizzazione di un centrocampo efficace.

A complicare ulteriormente la situazione, il mercato invernale ha tolto due elementi fondamentali per la mediana della Lazio: Matteo Guendouzi e Matias Vecino, entrambi ceduti durante la finestra di gennaio. La loro partenza ha lasciato un vuoto difficile da colmare, specialmente in un momento cruciale della stagione.

Il centrocampo della Lazio in affanno: Sarri cerca soluzioni

Con Basic fuori e Taylor affaticato Maurizio Sarri si trova ora a dover gestire una situazione complessa. Il tecnico dovrà trovare soluzioni rapide, seppur in un contesto difficile, e sperare che i suoi uomini riescano a compensare le assenze. La flessibilità sarà fondamentale, ma le sfide sono tante per la mediana biancoceleste.