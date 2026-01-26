Settore Giovanile Lazio, dopo un weekend di pausa si riparte con un tris di eventi: ecco il programma dei biancocelesti

Settore Giovanile Lazio, il programma della prima giornata di febbraio 2026 per le 3 Under biancocelesti: sfide cruciali per Fazi, Lombardi e Ledesma. Gli aggiornamenti

Un weekend di sosta per le 3 Under del Settore Giovanile Lazio: U15, 16 e 17 infatti non hanno giocato in campionato e riprenderanno il loro percorso da domenica 1 febbraio. Ecco di seguito la situazione in classifica e il programma della prossima giornata. La Lazio Under 15 che attualmente occupa la seconda posizione in classifica sarà impegnata in uno scontro diretto, in casa ospiterà l’Empoli che insegue i biancocelesti a meno 6. Stesso impegno per la squadra di mister Lombardi (i 2010, U16) che però, a differenza dei colleghi più piccoli, deve correre dietro ai toscani: La Lazio Under 16 occupa la quinta posizione con 27 punti, l’Empoli la seconda a quota 33.

Discorso diverso invece per la Lazio Under 17 di Ledesma, i ragazzi classe 2009 infatti hanno una ghiotta occasione per accorciare sulle concorrenti ma occhio a non sottovalutare l’avversario: ad attendere i biancocelesti alla ripresa ci sarà una trasferta ostica contro il Frosinone, penultimo nel girone C con soli 9 punti.