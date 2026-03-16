Settore Giovanile Lazio, trasferte negative a Pescara: cadono U15 e 16. L’Under 17 di Ledesma pareggia nel derby. Le ultime

Settore Giovanile Lazio, doppio tonfo a Pescara per Fazi e Lombardi che perdono terreno: Ledesma porta a casa un punto contro la Roma. I risultati e la classifica aggiornata

Un weekend senza vittorie quello del Settore Giovanile Lazio che porta a casa un solo punto in 3 partite e per merito dell’Under 17 allenato da Ledesma. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica aggiornata dopo la 22esima giornata di campionato. Dopo la pausa riparte con una sconfitta di misura in trasferta a Pescara la Lazio Under 15 di mister Fazi. 1-0 per gli abruzzesi l’esito del match. Con questo risultato i ragazzi classe 2011 scivolano al terzo posto nel girone, sorpassati dalla Fiorentina, entrambe però sono appaiate a quota 42 punti.

Stesso risultato anche per i ragazzi di Lombardi (U16) che cadono a Pescara per 1-0. Così la classifica vede i biancocelesti quarti nel girone a 40 punti, la Roma (prima) ne ha 12 in più ma la zona playoff è al sicuro. Un pareggio invece per l’Under 17 di Ledesma che nel derby non va oltre l’1-1 contro la Roma. Proprio i giallorossi guadagnano così ulteriore vantaggio, le giovani aquile sono al quinto posto nel girone con 35 punti punti a 7 di distacco dalla Roma.