Settore Giovanile Lazio, cade l’Under 17 di Ledesma contro la Fiorentina: il risultato e la classifica. Le ultime

Settore Giovanile Lazio, nel weekend di riposo per Under 15 e 16 Ledesma perde a Firenze: il risultato e la situazione in classifica per i classe 2009 biancocelesti. Gli aggiornamenti

Un weekend povero quello del Settore Giovanile Lazio che ha visto le due Under (15 e 16) riposare un turno e la sconfitta per l’Under 17 guidata da Ledesma. Ecco il risultato nello specifico e la situazione in classifica aggiornata, più una panoramica sulla prossima giornata di campionato. Come anticipato l’Under 17 biancoceleste ha perso a Firenze, 3-2 il risultato al termine dei 90 minuti di gioco.

Con questa sconfitta, contro una delle rose più attrezzate nel girone C, la Lazio Under 17 è quinta in classifica con un discreto distacco dalla Roma quarta. Attenzione alle retrovie, Lecce e Napoli aspettano solo altri passi falsi per effettuare il sorpasso. Dopo il turno di riposo, invece, Under 15 e 16 riprenderanno dalla trasferta con il Pescara. Una gara da non sottovalutare anche se entrambe le compagini di Formello partono col favore dei pronostici.