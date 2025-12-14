Serie A, la Juventus vince a Bologna e si rilancia in classifica: il resoconto del posticipo serale di questa domenica

Serie A, la Juventus vince in casa del Bologna grazie alla rete di Openda. Un successo che rilancia le ambizioni dei bianconeri. Il resoconto

La Serie A regala emozioni e spettacolo anche nella sfida tra Bologna e Juventus, terminata con il successo dei bianconeri per 1-0 grazie al gol di Cabal al 64′. Una partita intensa e ricca di episodi che conferma l’alta competitività del massimo campionato italiano e le difficoltà delle squadre a trovare continuità.

Il match si è aperto con una Juventus subito aggressiva, pronta a imporre il proprio ritmo e a mettere pressione ai rossoblù. Nei primi minuti, il pressing alto dei bianconeri ha creato diverse occasioni, con Yildiz e David particolarmente attivi sulle fasce. Il Bologna, guidato da Italiano, ha provato a costruire gioco dalla difesa, ma la squadra di Spalletti ha saputo chiudere ogni spazio, con Di Gregorio protagonista di due interventi decisivi nei primi minuti su Pobega e Orsolini.

La Serie A non perdona errori, e i bianconeri lo hanno dimostrato concretizzando le proprie azioni con maggiore precisione. Al 35′ David trova la rete del vantaggio sfruttando un assist di McKennie, anche se in precedenza una rete di Cabal era stata annullata per fuorigioco dopo l’intervento del VAR. Il vantaggio galvanizza la Juventus, che continua a creare pericoli con Yildiz e Conceicao, costringendo la difesa del Bologna a difendere con attenzione.

La ripresa della partita mantiene ritmi altissimi. La Juventus gestisce il possesso palla, mentre il Bologna cerca di reagire e creare pericoli con Orsolini e Ferguson. Al 68′ Heggem viene espulso per fallo da ultimo uomo su Openda, lasciando i rossoblù in dieci e facilitando la gestione del match da parte dei bianconeri. I cambi di Spalletti, con l’ingresso di Openda, Cabal e Miretti, permettono alla squadra di mantenere freschezza e velocità, consolidando il vantaggio e controllando le fasi finali della partita.

Il successo della Juventus contro il Bologna aggiunge punti preziosi nella corsa verso le posizioni di vertice della Serie A, confermando la solidità difensiva e l’efficacia offensiva dei bianconeri. La gestione dei momenti critici, le sostituzioni oculate e la capacità di mantenere il possesso palla nei minuti finali dimostrano la maturità tattica della squadra guidata da Spalletti.

In chiave Serie A, questa vittoria mantiene la Juventus in piena corsa per il vertice della classifica e rafforza la fiducia del gruppo in vista dei prossimi impegni. Il Bologna, pur avendo mostrato carattere e qualche buona occasione, paga la mancanza di concretezza sotto porta e l’espulsione che ha complicato ulteriormente il match. La competizione nel massimo campionato italiano resta serrata, con risultati come questo che pesano molto nella definizione delle gerarchie stagionali.

Il tabellino finale recita Bologna 0-1 Juventus, con Cabal decisivo e Di Gregorio protagonista tra i pali. Una partita che ha mostrato ancora una volta perché la Serie A è tra i campionati più seguiti e combattuti al mondo.