Sarri, la nuova svolta passa dal contropiede: così è rinata la squadra biancoceleste

Sarri, tra assenze, mercato bloccato e soluzioni d’emergenza, il tecnico ha ridisegnato la squadra trovando un equilibrio nuovo: le ultime

La Lazio di Maurizio Sarri ha cambiato pelle nel momento più complicato della stagione. Tra infortuni, assenze pesanti e un mercato bloccato, il tecnico biancoceleste ha dovuto ripensare uomini, ruoli e principi di gioco, fino a costruire una squadra diversa da quella immaginata in partenza. Nel testo che hai fornito emerge con chiarezza proprio questo concetto: la nuova versione dei biancocelesti è una formazione più pratica, più verticale e più adatta a colpire in ripartenza.

Le soluzioni trovate da Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, raccontano bene la fase vissuta dalla Lazio. Basic è stato adattato in regia prima di Patric, Daniel Maldini è stato preso come vice Zaccagni ma poi reinventato da falso nove, Cancellieri è stato utilizzato da centravanti d’emergenza e Marusic persino da centrale difensivo. Anche Isaksen è diventato un’arma per attaccare la profondità. Una serie di cambiamenti che hanno portato alla nascita di un contropiede “sarrista”, concetto insolito per una squadra tradizionalmente legata al palleggio.

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Sarri, la reazione dopo il flop con il Torino

La svolta è arrivata dopo il pesante passo falso contro il Torino, una gara che aveva lasciato molte ombre. Da quel momento, però, la squadra ha reagito, prima con il pari in Coppa Italia contro l’Atalanta e poi con le vittorie contro Sassuolo e Milan. Due successi consecutivi che mancavano da tempo e che hanno restituito fiducia all’ambiente.

Lo stesso Sarri, ha ammesso che a livello caratteriale la squadra ha mostrato qualcosa in più. Un segnale importante, soprattutto in una fase in cui la Lazio deve convivere con l’assenza di giocatori importanti come Provedel, Romagnoli, Basic, Cataldi e Rovella.

Sarri, Dele-Bashiru, Tavares e Maldini al centro del nuovo equilibrio

Tra gli accorgimenti più efficaci ci sono stati l’inserimento di Dele-Bashiru da mezzala e l’utilizzo di Nuno Tavares da terzino, due profili che hanno garantito più corsa, fisicità e profondità. Anche Maldini, usato da centravanti-boa, ha dato risposte importanti abbassandosi tra le linee, facendo da sponda e liberando spazi per i compagni.

La sensazione è che Sarri abbia trovato una formula più adatta alle caratteristiche attuali della rosa. Non una Lazio di puro palleggio, ma una squadra di strappo, capace di alternare intensità e gestione. Nel testo che hai inviato si parla anche di crescita nel fraseggio, segnale che il tecnico continua a lavorare per alzare il livello tecnico del gruppo. Il suo futuro dipenderà anche dalla qualità che il club riuscirà ad aggiungere.