Dybala Roma, l’infortunio del giocatore giallorosso non è lieve: cosa hanno evidenziato gli esami e i tempi di recupero dell’argentino

Dybala Roma: lesione al bicipite femorale e stop prolungato per l’argentino. Per il giallorosso rientro previsto dopo la sosta.

Le prime sensazioni negative sull’infortunio di Paulo Dybala sono purtroppo state confermate dagli esami strumentali effettuati dall’argentino della Roma. Il numero 21 giallorosso, uscito per problema muscolare durante la gara contro il Milan, ha riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.

La notizia del Dybala infortunato rappresenta un duro colpo per la squadra giallorossa, che dovrà fare a meno del suo giocatore simbolo per una serie di impegni cruciali. L’attaccante argentino salterà con certezza le prossime partite di Europa League contro i Rangers, oltre agli incontri di campionato contro Udinese e Cremonese. Anche il secondo match europeo contro il Midtjylland sembra ormai fuori dalla sua portata, con lo staff medico che predica prudenza per evitare ricadute che potrebbero prolungare ulteriormente i tempi di recupero.

Il percorso di riabilitazione di Dybala è già iniziato, con il calciatore che segue un programma specifico di terapie e lavoro mirato per favorire la guarigione del muscolo lesionato. L’obiettivo dello staff medico giallorosso è permettere a Dybala di tornare in campo in piena forma, senza rischiare complicazioni che potrebbero compromettere la restante parte della stagione.

Per la Roma, l’assenza di Dybala significa dover ridistribuire i carichi offensivi e rivedere le strategie tattiche, soprattutto in un momento delicato del campionato e con gli impegni europei alle porte. L’argentino, con le sue qualità tecniche e la capacità di incidere in fase realizzativa, era un elemento chiave nello sviluppo del gioco della squadra di Gasperini, e la sua assenza rappresenta una sfida importante per i compagni.

Il rientro di Dybala è previsto, salvo complicazioni, per dicembre, anche se lo staff valuta la possibilità di un ritorno anticipato in campionato nel match contro il Napoli. La prudenza rimane comunque la priorità: recuperare un giocatore di livello internazionale come Paulo Dybala richiede tempi corretti per garantire efficacia e continuità.

In sintesi, l’infortunio di Dybala costringe la squadra a reinventarsi temporaneamente, ma la speranza è che l’argentino possa tornare al più presto a guidare l’attacco giallorosso, ritrovando ritmo e condizione ottimale per contribuire in modo decisivo agli obiettivi stagionali della Roma.