Roma, che figuraccia! L’Aston Villa distrugge i giallorossi di Gasperini 4-0 dominando l’amichevole fisicamente e tatticamente

Brusco risveglio per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo cinque vittorie consecutive, la prima amichevole in terra inglese si conclude con una pesante e inequivocabile sconfitta: i giallorossi crollano per 4-0 contro un Aston Villa apparso nettamente superiore sul piano fisico e tattico. Un passo indietro che fa suonare un primo campanello d’allarme in vista dell’inizio della stagione.

Crollo in Inghilterra: la partita

La squadra di Unai Emery ha dominato l’incontro dal primo all’ultimo minuto, andando a segno con Buendia, Ramsey, Watkins e Malen. La Roma, apparsa imballata e in ritardo di condizione, non è mai riuscita a entrare veramente in partita, soffrendo la velocità e la qualità degli avversari. Per i giallorossi si tratta della prima sconfitta in questo precampionato, una battuta d’arresto che ha evidenziato le aree su cui Gasperini dovrà lavorare intensamente.

Le pagelle: male difesa e attacco, si salvano El Ayanoui e Soulé

Sono pochi i giocatori a salvarsi in una serata così difficile. Tra i bocciati, spicca la prestazione negativa di tutto il reparto difensivo, con il nuovo acquisto Hermoso apparso in costante difficoltà. Male anche l’esterno Wesley, dalla cui parte sono nati i maggiori pericoli, e il centravanti Artem Dovbyk, mai in grado di rendersi pericoloso. Tra i promossi, invece, l’unica vera nota lieta del primo tempo è stato il nuovo centrocampista Neil El Ayanoui, l’unico a mostrare personalità e a sfiorare il gol. Nella ripresa, buono l’impatto di Matias Soulé, che ha colpito un clamoroso incrocio dei pali.

La reazione di Gasperini: «Nessun dramma, è calcio d’agosto»

Nonostante il pesante passivo, a fine partita il tecnico Gasperini ha invitato alla calma, definendo la sconfitta come una lezione utile. Pur riconoscendo i meriti dell’Aston Villa, ha sottolineato come non ci si debba deprimere per una partita di agosto, ma imparare dagli errori in vista del prossimo test, in programma sabato a Liverpool contro l’Everton.