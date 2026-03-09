Calciomercato
Riscatto Mandas, strada in salita: zero presenze con il Bournemouth
Riscatto Mandas, scenario sempre più complesso! Con il Bournemouth le presenze ammontano a zero: il punto
La Lazio guarda al presente, con il campionato da onorare e la Coppa Italia come obiettivo principale, ma osserva con attenzione anche le questioni legate al mercato. Tra queste c’è quella di Christos Mandas, portiere greco di proprietà biancoceleste, attualmente in prestito al Bournemouth.
La situazione relativa al possibile riscatto da parte del club inglese appare tutt’altro che definita. Il motivo è legato soprattutto al poco spazio trovato fin qui dall’estremo difensore, che dalla fine di gennaio a oggi ha collezionato sei panchine su sei senza mai scendere in campo.
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Mandas Lazio, il minutaggio frena il possibile affare
Questo dato pesa inevitabilmente nelle valutazioni del Bournemouth, che nelle prossime settimane dovrà decidere se investire davvero sul portiere oppure lasciarlo tornare a Formello al termine della stagione. Senza continuità e senza presenze, infatti, il riscatto rischia di diventare sempre più complicato.
Mandas Lazio, la società biancoceleste resta alla finestra
La Lazio, dal canto suo, segue l’evoluzione del caso con attenzione. Il club attende di capire quali saranno le mosse del club di Premier League, consapevole che il futuro di Mandas resta ancora aperto. Le prossime partite potranno chiarire meglio uno scenario che, al momento, rimane in sospeso.
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