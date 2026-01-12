Reja: «Ora la Lazio è rientrata pienamente in corsa per l’Europa. Sarri è speciale perché...» - Lazio News 24

Edy Reja, ex allenatore della Lazio, ha detto la sua sulla stagione della squadra di Maurizio Sarri e sulla partita vinta contro l’Hellas Verona

Intervistato per l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Edy Reja si è espresso sul momento vissuto dai biancocelesti. L’ex allenatore della Lazio per la rosea ha fatto una valutazione sulla squadra di Maurizio Sarri alla luce del successo ottenuto nella serata di ieri contro l’Hellas Verona. Le sue parole:

«Battendo il Verona è rientrata pienamente in corsa per l’Europa. Ha passato un periodo difficile anche e soprattutto per il blocco del mercato ma ora la situazione pare essersi risolta. E poi ha un allenatore speciale come Sarri, che è uno da cui ti puoi aspettare di tutto».

