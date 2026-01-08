Ratkov: «A Salisburgo ho imparato tanto, la Lazio mi sta offrendo una grande opportunità!» - Lazio News 24

Petar Raktov, nuovo attaccante della Lazio, ha salutato i suoi vecchi tifosi prima di diventare un giocatore biancoceleste: le sue dichiarazioni

Petar Raktov avrà il compito di non far rimpiangere Valentin Castellanos, a partire da oggi, giorno in cui è arrivata la comunicazione ufficiale del suo tesseramento. Il classe 2003 è un nuovo attaccante della Lazio e ha rilasciato delle dichiarazioni per il sito del Salisburgo, sua ex squadra. Le sue parole:

«Ho imparato molto a Salisburgo come calciatore e persona, e ho vissuto momenti speciali. Penso che ora sia il momento giusto per fare il prossimo passo. La Lazio mi offre una grande opportunità. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori, tutto lo staff e i tifosi per il loro supporto. Addio Salisburgo!».

