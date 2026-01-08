Ratkov: «A Salisburgo ho imparato tanto, la Lazio mi sta offrendo una grande opportunità!» - Lazio News 24

Hanno Detto
Ratkov: «A Salisburgo ho imparato tanto, la Lazio mi sta offrendo una grande opportunità!»
Petar Raktov, nuovo attaccante della Lazio, ha salutato i suoi vecchi tifosi prima di diventare un giocatore biancoceleste: le sue dichiarazioni
Petar Raktov avrà il compito di non far rimpiangere Valentin Castellanos, a partire da oggi, giorno in cui è arrivata la comunicazione ufficiale del suo tesseramento. Il classe 2003 è un nuovo attaccante della Lazio e ha rilasciato delle dichiarazioni per il sito del Salisburgo, sua ex squadra. Le sue parole:
«Ho imparato molto a Salisburgo come calciatore e persona, e ho vissuto momenti speciali. Penso che ora sia il momento giusto per fare il prossimo passo. La Lazio mi offre una grande opportunità. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori, tutto lo staff e i tifosi per il loro supporto. Addio Salisburgo!».
LEGGI ANCHE: Ratkov Lazio: ora è ufficiale! Arriva a titolo definitivo, sarà il sostituto di Castellanos
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET
News
Taylor Lazio, a un passo dal divenire biancoceleste! L’olandese sarà a Roma stasera: le ultime
Taylor Lazio, oggi è la giornata del centrocampista! E’ atteso a Roma. Giungono ulteriori news di mercato: le ultime La...
Lazio, sul mercato è una storia già vista: le parole di Sarri un déjà vu! Da «mi hanno dato C e D» a «non lo conosco»
Lazio che ha inaugurato il mercato con la cessione di Castellanos e Guendouzi. In entrata c’è Ratkov, le parole di...
Errori arbitrali, Lazio Fiorentina è solo l’ultima di una lunga serie: dieci episodi! Nel dubbio mai a favore
Errori arbitrali Lazio Fiorentina si aggiungono ai tanti episodi dubbi della stagione! Il conto arriva in doppia cifra, quanti sono...