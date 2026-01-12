Rambaudi: «Taylor è intelligente e uno come Ratkov serviva, potrà essere molto utile!» - Lazio News 24

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha commentato i nuovi acquisti dei biancocelesti alla luce della vittoria di ieri contro l’Hellas Verona

Roberto Rambaudi è intervenuto per RadioSei per commentare la prestazione dei primi due acquisti della Lazio. L’ex giocatore dei biancocelesti si è espresso sullo 0-1 con l’Hellas Verona, Kenneth Taylor, Petar Ratkov e tanto altro. Le sue parole:

VERONA-LAZIO – «Parliamo di una partita difficile, contro una squadra che mette in difficoltà; in alcuni momenti sei stato anche fortunato che non hanno concretizzato. Davanti comunque troppo poco, si tornava troppo dietro ieri ma mi rendo conto che magari davanti c’era poco. Però l’importante era vincere, poi esce Cataldi ed entra Rovella e questo conta perché significa che hai la scelta».

TAYLOR E RATKOV – «I nuovi mi hanno una buona impressione, niente di che ma era la prima; Taylor intelligentemente si è adattato alla situazione, Ratkov potrà essere molto utile visto quello che abbiamo noi lì davanti, è un giocatore di ruolo che forse serviva. Questi punti vanno presi come ossigeno, ora recuperi dei giocatori e poi chiaramente c’è bisogno di fare qualcosa in più. Taylor lo vedo un po’ mezzala e un po’ trequarti. Ha tempi di inserimento e le qualità per giocare ad un tocco o due».

