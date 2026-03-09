Rambaudi avverte: «Partita tecnicamente bella. Su Motta vi dico che…»

Lazio Sassuolo, l’analisi di Roberto Rambaudi sulla sfida dell’Olimpico tra portieri, tattica e giocatori chiave

La sfida tra Lazio e Sassuolo accende il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti. In vista del match in programma allo Stadio Olimpico, l’ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha analizzato i temi principali della partita, soffermandosi sia sugli aspetti tattici sia su alcuni singoli protagonisti.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore ha parlato in particolare della situazione tra i pali, dove l’assenza di Ivan Provedel, portiere della Lazio, rappresenta un’incognita importante per la squadra capitolina. Rambaudi ha poi analizzato il tipo di partita che potrebbe svilupparsi contro il Sassuolo, squadra riconosciuta per la sua qualità tecnica e per la capacità di rendersi pericolosa soprattutto nelle transizioni.

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Lazio Sassuolo, la chiave tattica della partita e la disamina su Motta

PORTIERE MOTTA – «Motta? Portiere tutto da scoprire, sicuramente quella di Provedel è una perdita importante. Ora vediamo che personalità ha questo ragazzo, un conto è la B un conto è la Lazio, ma se lo hanno preso immagino abbiano intravisto qualcosa».

LA PARTITA – «Lazio-Sassuolo? Quella dell’andata è un’altra partita. Il Sassuolo gioca bene, sia a campo aperto che chiuso; le transizioni sono la loro arma migliore. Bisogna essere bravi nel cercare di farli andare su ciò che sanno fare meno, ossia correre indietro, giocando nella loro metà campo. Secondo me sarà, tecnicamente, una bella partita».

KONÉ – «Koné giocatore che interpreta bene la partita, profilo importante».

Un giudizio che conferma come il centrocampista sia considerato un elemento di grande equilibrio e lettura del gioco, qualità che potrebbero rivelarsi decisive nel corso della sfida tra Lazio e Sassuolo.