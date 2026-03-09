Hanno Detto
Rambaudi avverte: «Partita tecnicamente bella. Su Motta vi dico che…»
Lazio Sassuolo, l’analisi di Roberto Rambaudi sulla sfida dell’Olimpico tra portieri, tattica e giocatori chiave
La sfida tra Lazio e Sassuolo accende il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti. In vista del match in programma allo Stadio Olimpico, l’ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha analizzato i temi principali della partita, soffermandosi sia sugli aspetti tattici sia su alcuni singoli protagonisti.
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore ha parlato in particolare della situazione tra i pali, dove l’assenza di Ivan Provedel, portiere della Lazio, rappresenta un’incognita importante per la squadra capitolina. Rambaudi ha poi analizzato il tipo di partita che potrebbe svilupparsi contro il Sassuolo, squadra riconosciuta per la sua qualità tecnica e per la capacità di rendersi pericolosa soprattutto nelle transizioni.
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Dele-Bashiru e lo scenario su Dia e Noslin
Lazio Sassuolo, la chiave tattica della partita e la disamina su Motta
PORTIERE MOTTA – «Motta? Portiere tutto da scoprire, sicuramente quella di Provedel è una perdita importante. Ora vediamo che personalità ha questo ragazzo, un conto è la B un conto è la Lazio, ma se lo hanno preso immagino abbiano intravisto qualcosa».
LA PARTITA – «Lazio-Sassuolo? Quella dell’andata è un’altra partita. Il Sassuolo gioca bene, sia a campo aperto che chiuso; le transizioni sono la loro arma migliore. Bisogna essere bravi nel cercare di farli andare su ciò che sanno fare meno, ossia correre indietro, giocando nella loro metà campo. Secondo me sarà, tecnicamente, una bella partita».
KONÉ – «Koné giocatore che interpreta bene la partita, profilo importante».
Un giudizio che conferma come il centrocampista sia considerato un elemento di grande equilibrio e lettura del gioco, qualità che potrebbero rivelarsi decisive nel corso della sfida tra Lazio e Sassuolo.
News
Pedraza Lazio, tutto fatto verso giugno: sarà il primo innesto biancoceleste
Pedraza Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha già definito i dettagli per l’arrivo dell’esterno iberico! Ecco cosa filtra verso...
Lazio Juventus Primavera 2-2: le compagini conquistano un punto prezioso! Il resoconto
Lazio Juventus Primavera: stamani è andata in scena la sfida valida per la 30a giornata del torneo! Un punto prezioso...
Lotito, processo d’appello sulla scalata al club: la situazione del presidente biancoceleste
Lotito, torna in aula per il caso legato ai tentativi di cessione forzata delle quote biancocelesti: ecco la data fissata...