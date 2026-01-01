Pec Lazio, tre squadre si discostano dalla lettere dei biancocelesti alla Lega dopo il caso Davis in Udinese Lazio. Il quadro della situazione

Pec Lazio, tre squadre si discostano dalla lettere dei biancocelesti alla Lega dopo il caso Davis in Udinese Lazio. Ecco quali

Resta ancora poco chiaro quale fosse l’effetto concreto che Claudio Lotito intendesse ottenere con l’invio della PEC alla Lega Serie A dopo le recenti polemiche arbitrali. Le richieste contenute nella lettera sono state giudicate in parte comprensibili, perché legate ai principi di uniformità e chiarezza dell’arbitraggio, ma allo stesso tempo difficili da tradurre in provvedimenti immediati, considerando che alcuni aspetti richiamati rientrano già nelle dinamiche fisiologiche della direzione di gara.

Secondo quanto filtra, Lotito avrebbe evidenziato come gli errori subiti dalla Lazio non possano più essere considerati casuali, pur prendendo successivamente le distanze da qualsiasi teoria complottistica. Una precisazione arrivata dopo un confronto con Ezio Simonelli, che avrebbe incalzato il numero uno biancoceleste proprio su questo punto, chiedendo maggiore chiarezza sulla portata delle accuse.

Le distanze degli altri club

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la posizione della Lazio non avrebbe però trovato appoggio all’interno del fronte dei grandi club. Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta, insieme a Giorgio Chiellini in rappresentanza della Juventus, avrebbero fatto sapere a Simonelli di non condividere l’impostazione del presidente della Lazio.

In particolare, i dirigenti avrebbero preso le distanze dal passaggio della PEC in cui Lotito faceva riferimento a una preoccupazione definita “non isolata” e condivisa da altri club di Serie A. Una ricostruzione che, secondo queste società, non rispecchierebbe il loro pensiero e che avrebbe di fatto lasciato la Lazio isolata nella sua iniziativa istituzionale.

Il caso resta quindi aperto: la PEC ha acceso il dibattito, ma al momento sembra aver evidenziato più divisioni che un fronte comune all’interno del massimo campionato italiano.