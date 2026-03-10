Pancaro sul clima attorno al club: «Situazione complessa, il rapporto con i tifosi compromesso. Sulla Coppa Italia…»

Pancaro analizza la frattura con la società capitolina e il momento attraversato dai biancocelesti: le parole dell’ex giocatore della Lazio

Il momento della Lazio continua a essere molto delicato, non solo sul piano sportivo ma anche per il clima che si respira attorno alla squadra. La frattura tra società e tifoseria, evidente anche con lo stadio Olimpico sempre più vuoto nelle ultime partite, è stata al centro dell’analisi dell’ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni de il Corriere dello Sport.

L’ex terzino della Lazio, protagonista tra il 1997 e il 2003 con oltre 220 presenze, ha commentato la situazione attuale del club sottolineando quanto sia complesso gestire un contesto del genere. Pancaro ha evidenziato come la distanza tra la tifoseria e la società sembri ormai molto profonda e difficile da ricucire nel breve periodo.

Nel suo intervento ha inoltre fatto riferimento ai continui botta e risposta tra la dirigenza e l’allenatore Maurizio Sarri, che a suo avviso non aiutano a migliorare il clima attorno alla squadra.

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Lazio tifosi, Pancaro sulla frattura con la società

Secondo Pancaro, la situazione attuale è estremamente complicata e il rapporto tra la tifoseria e il club sembra ormai deteriorato.

RAPPORTO TIFOSI SOCIETÀ – «È una situazione molto complessa. Ormai il rapporto fra la tifoseria e la società credo sia compromesso. Lo è tal punto che anche un’eventuale vittoria della Coppa Italia non penso che potrebbe far cambiare qualcosa».

Lazio, i contrasti con Sarri alimentano il clima negativo

Nel suo intervento Pancaro ha sottolineato anche come i continui confronti pubblici tra la società e Sarri contribuiscano ad alimentare ulteriormente la tensione.

CLIMA NEL CLUB – «In tutto questo i continui botta e risposta fra la società e Sarri non fanno altro che alimentare questa situazione negativa, non fanno bene».

SITUAZIONE DELLA LAZIO – «Mi dispiace molto vedere la Lazio in questa situazione e nella parte destra della classifica. Non so veramente quale possa essere la soluzione per riportare serenità nell’ambiente».

Un’analisi che fotografa un momento complesso per il club biancoceleste, alle prese con tensioni interne e con un rapporto difficile con la propria tifoseria.

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