Pagelle Feyenoord Lazio: Patric, che errore. Felipe Anderson, che occasione

Le pagelle dei protagonisti del match tra Feyenoord e Lazio, valido per la 6ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/2023.

PROVEDEL 4,5 – Si supera su Paixao a metà primo tempo. Sbaglia l’uscita in occasione del gol e, con la compartecipazione di Patric, dà vita a una vera e propria frittata.

LAZZARI 6,5 – Buona la sua spinta sulla destra, dove mostra un’ottima intesa con Milinkovic. Intesa che lo porta a sfiorare il gol. Esce all’intervallo (DAL 46′MARUSIC 5 – Entra nel secondo tempo, quando la Lazio cala vistosamente. Prova ad accompagnare in attacco, ma si vede poco).

CASALE 5,5 – Nel primo tempo è bravo a coprire sulle ripartenze, ma nella ripresa scende di livello, apparendo molto spesso disattento).

PATRIC 4 – Pronti via, un suo errore sarebbe potuto costare caro, ma fortunatamente Danilo non trova la porta. Ma la frittata avviene in occasione del gol, quando, provando a contrastare Gimenez, va addosso a Provedel.

HYSAJ 5 – Dilrosun lo supera facilmente in più di un’occasione. L’albanese non riesce a prendere le misure e va spesso in difficoltà.

MILINKOVIC 5,5 – A parte nella combinazione con Lazzari, è troppo impreciso e poco lucido. E a tratti sembra anche molto nervoso.

MARCOS ANTONIO 6 – Nel primo tempo è uno dei più positivi, visto che mette in mostra le sue grandi doti di palleggiatore. Nella ripresa cala, come un po” tutta la squadra (DAL 66′ CATALDI 5,5 – Prova a dare ordine, ma la frittata è ormai fatta).

BASIC 5 – Il croato fa vedere poco e nulla. Appare timido, per non dire un assoluto pesce fuor d’acqua. (DAL 66′ VECINO 5,5 – Entra male in campo, non dando il contributo di esperienza e personalità).

CANCELLIERI 5 – Importante un’occasione che tra i piedi nel primo tempo, ma dimostra di essere poco freddo in zona gol. Si impegna, lotta, ma sembra ancora molto acerbo (DALL’80’ LUKA ROMERO 5 – Solo qualche spunto, ma troppo nervoso. Tanto da beccarsi due gialli in pochissimo tempo. Ma quantomeno dimostra carattere).

FELIPE ANDERSON 5 – Tutto sommato si muove bene su tutto il fronte offensivo, ma ha sulla coscienza un’occasione clamorosa gettata alle ortiche. Un’occasione che, conti alla mano, risulta decisiva.

ZACCAGNI 5,5 – Oggi è meno brillante del solito. Non riesce a incidere e si fa vedere anche molto poco. (DAL 62′ PEDRO 5 – Non riesce a incidere, entrando nel momento peggiore del match).