Paganini su Sarri: «Potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina! Piace a Paratici perché…»
Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato di un possibile accostamento di Sarri alla Fiorentina nella prossima stagione. Le sue parole
Resta da definire il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio nella prossima stagione. Del tecnico biancoceleste ha parlato Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, durante “Viola amore mio”, su RadioFirenze Viola:
«Secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, perché è un profilo che piace molto a Paratici e che proprio Paratici portò alla Juventus. È un allenatore con cui si può aprire un ciclo e poi bisogna stare attenti a quello che accadrà a Conte a Napoli. Sarri è stato accostato anche in passato alla Fiorentina e Paratici lottò per farlo arrivare a Torino. Adesso è importante per la Fiorentina riprendere un binario giusto con la continuità della presidenza Commisso e con un grande dirigente come Paratici».
