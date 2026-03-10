Orsi: «La situazione della Lazio è drammatica! Non mi interessa se rimangono Sarri e Lotito, io voglio che…»

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva per CalcioNews24 della situazione della squadra allenata da Maurizio Sarri

Fernando Orsi ha concesso una lunga intervista esclusiva ai colleghi di CalcioNews24 nel corso della quale ha parlato anche della Lazio. Le sue parole:

La giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria della Lazio sul Sassuolo: una gara preceduta dalle lamentele di Sarri con la società per l’assenza dei tifosi allo stadio. Qual è la tua posizione in merito e, più in generale, pensi che l’eventuale vittoria della Coppa Italia possa salvare la stagione?

«L’eventuale vittoria della Coppa Italia per la Lazio dovrebbe rappresentare sia motivo di soddisfazione che motivo di rimpianto per quello che poteva essere e non è stato in questa stagione. Per quanto riguarda il resto, io non ho una posizione, mi attengo ai fatti. C’è una protesta, un muro contro muro di una tifoseria che non si è radunata in 60mila e ci si è messi d’accordo. Hanno deciso ognuno per le proprie posizioni di fare una protesta che a memoria d’uomo non ricordo di aver mai visto prima. Dall’altra parte c’è una presidenza molto longeva e che forse non ha dato soddisfazione ai tifosi. Ora si è arrivati ad un punto di rottura, c’è un muro contro muro che secondo me non fa bene alla Lazio, non fa bene al pubblico e non fa bene alla storia di questa società. Quindi io penso che si debba prendere una decisione. Qualcuno deve fare un passo indietro e cercare di fare qualcosa. Comunque la protesta dei tifosi è una protesta civile, forte che secondo me sarà difficile che possa rientrare. Quindi vediamo un pò come si comporteranno queste due entità. In questo momento nessuna delle due vuole cedere. Non è una battaglia e non è una guerra: è soltanto una presa di posizione civile di una tifoseria che forse è arrivata al limite».

In questo contesto quanto pensi che la figura di Sarri possa fare da collante tra le due entità e se vedi ancora un futuro del tecnico in biancoceleste…

«Guarda, non lo so. Io non mi soffermo sui singoli individui perchè ognuno ha le sue ragioni. Io mi soffermo solo su una società gloriosa che una storia di 126 anni che sta attraversando un momento veramente drammatico. Quindi io non so quale sia la soluzione migliore. Dico soltanto uno alla fine si mette d’accordo e fa qualcosa lasciando qualcosa per strada, o da una parte o dall’altra. Quindi a me interessa poco se Sarri rimane, se rimane Lotito, se i tifosi tornano allo stadio. A me interessa soltanto che la società Lazio termini questo momento drammatico che non meritava. Ribadisco, io non prendo posizione: capisco i tifosi e la loro protesta civile, capisco il presidente visto che la società è sua, può fare quello che vuole. Capisco che Sarri sia irritato perchè si è trovato in mezzo a questa situazione dove lui non pensava di essere. Capisco anche i giocatori che sono frustrati. A me però non interessa niente di tutte e 4. Io voglio solo che la società ritorni ad essere competitiva per obiettivi importanti e non vivacchiare tra la parte sinistra e la parte destra della classifica».

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