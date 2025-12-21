Nuno Tavares criptico sui social dopo Lazio Cremonese. Il messaggio del terzino portoghese non passa inosservato dopo la seconda panchina consecutiva

Nuno Tavares criptico sui social dopo Lazio Cremonese. Seconda esclusione consecutiva e futuro in bilico: la storia Instagram accende i riflettori

Due panchine consecutive per Nuno Tavares, esterno portoghese classe 2000, che dopo la gara dell’Olimpico contro il Bologna non è più sceso in campo né nella trasferta di Parma né nel match pareggiato 0-0 contro la Cremonese. Una scelta tecnica che conferma come il laterale non sia al centro del progetto attuale di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste che nelle ultime settimane ha preferito altre soluzioni sulle corsie.

Il momento di Tavares si intreccia inevitabilmente con le dinamiche di calciomercato. Il portoghese è infatti uno dei nomi più chiacchierati in uscita, in attesa che la Lazio ottenga il via libera definitivo per operare nella sessione di gennaio. Le sirene dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, restano sullo sfondo, mentre a Formello si valutano tempi e modalità di una possibile cessione.

Nel frattempo, a far discutere è stato un messaggio social pubblicato dallo stesso giocatore. Nuno Tavares ha condiviso una storia su Instagram con uno scatto in bianco e nero che lo ritrae con la maglia della Lazio, accompagnato da un brano dal titolo emblematico: Champion.

Una scelta musicale tutt’altro che casuale, impreziosita da un estratto dal forte significato simbolico: «All’ombra delle luci e dello spettacolo, ho semplicemente pregato nel buio. Vivi e muori da campione, gli altri nemmeno ci credevano. Come un’aquila ho volato sopra le nuvole…».

Parole che sembrano raccontare uno stato d’animo preciso, tra voglia di riscatto e consapevolezza di un momento complicato. Un messaggio che può essere letto come una risposta silenziosa alle esclusioni recenti e alle voci di mercato, ma anche come un segnale in vista di un futuro che potrebbe presto prendere una direzione diversa.

Tra campo e mercato, il presente di Nuno Tavares resta in sospeso. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sarà spazio per un rilancio in biancoceleste o se l’avventura alla Lazio sia ormai vicina ai titoli di coda.