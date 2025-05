Nazionale, l’Italia U17 pronta per la semifinale dell’Europeo contro il Portogallo! Le ultime sugli Azzurrini – FOTO

Condividi via email

Nazionale, l’Italia U17 carica per la semifinale di UEFA Men’s Youth: azzurrini pronti per la semifinale dell’Europeo di categoria

Non si parla solo di Lazio oggi in quanto la Nazionale dell’Italia U17 ha svolto un percorso incredibile in quest’edizione di UEFA Men’s Youth. Gli azzurrini, a seguito di grandi fatiche e battaglie vincenti, sono giunte alla semifinale della coppa contro il Portogallo.

I nostri giovani scenderanno in campo alle ore 20.30 di oggi, giovedì 29 maggio, per giocarsi la semifinale dell’Europeo di categoria. Il match sarà trasmesso in diretta su RaiPlay Sport 1.