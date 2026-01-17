Muriqi verso il Fenerbahce! La Lazio aspetta i soldi della clausola: le cifre

Vedat Muriqi potrebbe regalare una somma extra per questo calciomercato invernale della Lazio: il Fenerbahce pensa all’ex giocatore dei biancocelesti

Il nome di Vedat Muriqi torna a intrecciarsi con quello della Lazio, anche se l’attaccante kosovaro oggi veste la maglia del Maiorca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Fenerbahçe sarebbe pronto a mettere sul tavolo 15 milioni di euro per riportare a casa il centravanti, già protagonista in passato con il club di Istanbul.

Un’operazione che, se dovesse andare in porto, avrebbe riflessi economici diretti anche sulle casse biancocelesti.

Muriqi, la percentuale sulla rivendita e il ruolo della società

Nel dettaglio, il Maiorca detiene il cartellino di Muriqi, ma il 45% della futura rivendita spetta ancora alla Lazio, che aveva inserito questa clausola al momento della cessione. Questo significa che, a fronte di un affare da 15 milioni, a Formello potrebbero entrare circa 6,7 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, Fabiani attende e pianifica il centrocampo

Il direttore sportivo Fabiani osserva con interesse l’evolversi della situazione, senza forzare i tempi. L’atteggiamento è quello di chi sa di poter incassare senza intervenire direttamente nella trattativa, lasciando che siano Fenerbahçe e Maiorca a trovare l’intesa definitiva.

L’eventuale introito verrebbe reinvestito per rafforzare il centrocampo, reparto individuato come prioritario per completare l’organico a disposizione di Maurizio Sarri. La Lazio, infatti, è alla ricerca di un secondo colpo in mezzo al campo che possa garantire qualità, equilibrio e alternative tattiche nel corso della stagione.

Il possibile ritorno di Muriqi in Turchia rappresenta dunque molto più di una semplice operazione di mercato estera: per la Lazio è un’opportunità concreta di finanziamento indiretto, utile per muoversi con maggiore libertà nelle prossime settimane!

