Motta nel post partita: «Sono felicissimo: un’emozione indescrivibile! Auguro a Provedel di tornare presto»

Edoardo Motta, portiere della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 28a giornata contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

Edoardo Motta, portiere della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 28a giornata del torneo di Serie A 2025/26 contro il Sassuolo. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

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ESORDIO – «Sono felicissimo, è stata un’emozione indescrivibile, mi fa piacere il fatto che ci fossero anche i miei familiari e sono felice di aver debuttato davanti a loro. L’emozione c’era perché è un momento davvero inspiegabile. Fino a quando non si prova davvero, è il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, realizzarlo è veramente una gioia indescrivibile. Ho cercato persino di nascondere l’emozione per rimanere focalizzato nella gara».

SOGNO – «Non bisogna mai smettere di crederci perché può capitare a chiunque in ogni momento! Ora è capitato a me, ma spero possa capitare a chiunque perché è il sogno di tutti. Secondo me il destino ha giocato una parte importante in questa mia situazione».

PROVEDEL – «Ivan è una persona splendida e gli auguro di tornare il prima possibile anche perché la Lazio ha bisogno di un portiere come lui. Chiaramente fa più comodo di un ragazzino senza esperienza. Non mi aspettavo di giocare, quando l’ho scoperto mi ha riempito il cuore di gioia. Ero davvero contento ed ero pronto a debuttare».

BIZZARRI – «Al tecnico Marco Bizzarri, preparatore dei portieri, devo tanto perché è stato uno dei primi a dirmi che sarei potuto arrivare un giorno e ritrovarlo nella prima partita come avversario mi fa immenso piacere».