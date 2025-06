Morata racconta il periodo di depressione: «Stavo malissimo, mi sono trovato nel buco più buio»

L’attaccante spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato di quello che è stato il suo periodo di depressione

L’ex attaccante di Juve e Milan, Alvaro Morata, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – Ho vissuto sul filo tutta la mia carriera, non sapevo cosa fosse la depressione fino a che non mi sono ritrovato nel buco più buio che una persona possa immaginare. Stavo malissimo, e quando stai così non conta nulla: soldi, posizione, affetti, niente. È una situazione tremenda che ti porta a prendere decisioni nefaste a livello famigliare e calcistico. Ora sto bene, ma il messaggio che voglio mandare è che una persona in crisi totale grazie all’aiuto di compagni, famigliari e specialisti si ritrova a giocare e a vincere un Europeo da capitano. Sono sicuro che questo documentario aiuterà tanta gente.