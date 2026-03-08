Mercato Lazio, Dia e Noslin ai saluti: la sessione estiva sarà decisiva

Mercato Lazio, Boulaye Dia e Tijjani Noslin potrebbero salutare la Capitale con l’apertura della prossima sessione di calciomercato

La Lazio potrebbe salutare due dei suoi attaccanti in estate: Boulaye Dia e Tijjani Noslin. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste è pronto a prendere in considerazione offerte importanti per entrambi i giocatori, a patto che le condizioni economiche siano vantaggiose.

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Boulaye Dia e Tijjani Noslin: possibili cessioni

In vista della finestra estiva di mercato, la Lazio sta preparando la sua strategia, con il direttore sportivo Angelo Fabiani pronto a valutare attentamente le offerte. La cessione di Boulaye Dia e Tijjani Noslin sembra essere una possibilità concreta, con il club che non intende accettare perdite significative sui due attaccanti. Nonostante le potenzialità, entrambi i giocatori non sono riusciti a integrarsi completamente nel sistema di gioco di Maurizio Sarri.

La strategia del d.s. Angelo Fabiani

Il d.s. Angelo Fabiani si troverà quindi a prendere delle decisioni importanti nell’estate 2026. La Lazio valuterà le proposte che arriveranno per Dia e Noslin, con l’obiettivo di ottenere il massimo possibile dalla cessione dei due attaccanti. Non è un mistero che il club biancoceleste voglia rinforzare l’attacco, ma deve anche fare attenzione a non fare investimenti sbagliati, come accaduto in passato.